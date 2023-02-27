عرض جديد للاستفادة من أنترنت ذي تدفق عالي جدا

أطلقت اتصالات الجزائر عرضها الجديد “Idoom Fibre Gamers” الموجه للزبائن الخواص والزبائن الجدد عشاق ألعاب الفيديو، ابتداء من اليوم الإثنين.

وتسمح تشكيلة « Idoom Fibre Gamers» لمحبّي وهوّاة ألعاب الفيديو بالاستفادة من أنترنت ذي تدفق عالي جدا. بتقنية الألياف البصرية.

حيث تنقسم إلى ثلاثة عروض كما يلي :

عرض « Idoom fibre high speed » بسعر 799 2 دج/الشهر بـ 20 ميغا بت في الثانية تنزيل و 10 ميغا بت في الثانية رفع.

وعرض « Idoom fibre fast speed » بسعر 399 3 دج/الشهر بـ 50 ميغا بت في الثانية تنزيل و 25 ميغا بت في الثانية رفع.

وكذا عرض « Idoom fibre light speed » بسعر 599 4 دج/الشهر بـ 100 ميغا بت في الثانية تنزيل و 60 ميغا بت في الثانية رفع.

وياتي هذا العرض، للاستمتاع بتجربة حقيقية في عالم ألعاب الفيديو عبر الأنترنت.

وتوفر اتصالات الجزائر لزبائنها أكسسوارات وأجهزة معلوماتية ذات جودة، على غرار لوحات المفاتيح. وفأرة الحاسوب، فراش الفأرة، مكبرات الصوت، دعامة الخوذة.

ومن خلال إطلاق هذا العرض، تسعى اتصالات الجزائر جاهدة إلى الاستجابة لتطلعات كافة زبائنها. لاسيما عشاق ألعاب الفيديو عبر الأنترنت.