عرض جديد للمنح الدراسية في الأردن والجزائريون معنيون

نشرت السفارة الألمانية بالجزائر على صفحتها الرسمية فرصة جديدة للطلاب الجزائريين، الراغبين في مواصلة دراستهم في الخارج. برنامج جديد للمنح الدراسية لمتابعة الدراسات العليا في اللغات الأجنبية في الجامعة الألمانية الأردنية في عمان خلال العام الدراسي 2023/2024.

ويستهدف برنامج المنح الدراسية هذا الطلاب الجزائريين الراغبين في متابعة دراساتهم العليا على مستوى الجامعة المعنية. الدعوة لتقديم الطلبات للحصول على المنح الدراسية مفتوحة الآن. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 1 جوان 2023.

في إطار هذه المنحة، تستمر الدراسة في الجامعة الألمانية الأردنية في أربعة فصول دراسية. وذلك اعتبارًا من شهر فيفؤي من كل عام.

بالإضافة إلى ذلك، قبل الالتحاق بهذه الجامعة المرموقة في العاصمة الأردنية، يجب أن يأخذ المرشحون دورات مكثفة عبر الإنترنت.

وخلال الفترة الأخيرة، سيستفيد الفائزون بهذه المنحة من دعم إضافي من معلمي الجامعة الألمانية الأردنية. في نهاية هذه الدورات، يتم تقديم خيارين للماجستير لهؤلاء الطلاب. أحدها يسمح للطلاب بمتابعة دراسات الدكتوراه في هذه الجامعة.

يقدم برنامج المنح الدراسية هذا للطلاب الجزائريين العديد من المزايا. من بينها دعم الرسوم الدراسية في جامعة UGJ والدورات التحضيرية عبر الإنترنت. منحة بمبلغ 850 يورو شهريًا مقدمة لمتابعة فصل دراسي في ألمانيا. منحة بقيمة 570 يورو مقدمة لتغطية تكاليف السفر من الجزائر.

كما يجب على الطلاب المهتمين ببرنامج المنح الدراسية هذا استيفاء عدد من الشروط ليتم اختيارهم لهذه المنح الدراسية. على وجه الخصوص، تقديم دبلوم في مجالات الدراسات الجرمانية والفلسفة وما إلى ذلك.

علاوة على ذلك، يجب ألا يعود تاريخ هذه الشهادة لأكثر من ست سنوات. يجب على هؤلاء الطلاب أيضًا تقديم دليل على معرفة اللغة الألمانية. مطلوب مستوى B2 وما فوق. يجب ألا تتجاوز صلاحية هذه الوثيقة سنة واحدة.

بالإضافة إلى شروط الأهلية هذه، يجب على الطلاب المهتمين بهذه المنحة تقديم طلب عبر الإنترنت.

كما يجب أن يتضمن الأخير السيرة الذاتية للمرشح، واستمارة التسجيل، وخطابا، ونسخ من الشهادات الجامعية.