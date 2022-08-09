عرض جديد.. وناس على بعد خطوة من الإلتحاق بساسولو

إقترح رئيس نابولي الإيطالي ديلارونتيس خدمات الدولي الجزائري ادم وناس على فريق ساسولو ومبلغ مالي كبير كصفقة تبادلية.

وقال موقع “90 min”، اليوم الثلاثاء، نقلا عن صحيفة “كورييه ديل مازوجيورنو” الايطالية، أن الرئيس ديلارونتيس رفع عرضه إلى ” 28 مليون أورو + وناس”، مقابل منح إدارة ساسولو خدمات راسبادوري.

كما أضاف المصدر. ان الصفقة لا زالت جارت وقد تحسم في قادم الأيام في حالة توصل الطرفان الى اتفاق نهائي.

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