عرض حافلة الفريق للبيع.. إدارة أمل الأربعاء توضّح

أصدرت إدارة نادي أمل الأربعاء بيانا توضيحيا، اليوم الأربعاء، بشأن ما تم تداوله عبر بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول عرض حافلة الفريق للبيع، مؤكدة حرصها على تنوير الرأي العام ووضع الأنصار في صورة الحقائق كاملةً.

وأوضحت الإدارة أن إجراءات بيع الحافلة انطلقت قبل التنصيب الرسمي للمدير الحالي، مشيرة إلى أن المسؤولية القانونية عن هذا القرار تعود إلى الإدارة السابقة التي اتخذته في إطار تسييرها للمرحلة الماضية.

وأكدت إدارة النادي، المنافس في القسم الثاني هواة (مجموعة وسط-غرب)، أن الحافلة المعنية ليست ملكًا للنادي الهاوي، بل للشركة الرياضية، ما يجعل التصرف فيها خاضعًا للوضعية القانونية والمالية الخاصة بالشركة وليس للجمعية.

وأضاف البيان أن قرار البيع جاء في سياق وضع مالي معقد، تميز بتراكم ديون ومستحقات مالية قديمة. من بينها التزامات تجاه لاعبين سابقين وأحكام قضائية، وهو ما فرض البحث عن حلول لتسوية هذه الملفات وضمان استقرار الفريق.

وشددت الإدارة الحالية على أنها تعمل وفق رؤية واضحة لتصحيح المسار، عبر تسوية النزاعات العالقة وإعادة تنظيم التسيير الإداري والمالي، بما يخدم مصلحة النادي ويحافظ على استقراره في المرحلة المقبلة.

وفي ختام بيانها، جددت إدارة أمل الأربعاء دعوتها إلى الالتفاف حول الفريق وتغليب مصلحة النادي، مؤكدة أن جميع القرارات المتخذة تصب في إطار حماية مصالحه وضمان استمراريته.