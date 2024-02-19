عرض حذاء ترامب للبيع ومُفاجأة بعد ساعتين!

حقق الحذاء الرياضي الجديد الذي أطلقه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، نجاحا مبكرا عند طرحه للبيع.

وكشف موقع “فوربس”، إن حذاء “ترامب شوز” نفد خلال ساعتين فقط، من إعلان بيعه على الموقع الرسمي للشركة التجارية الجديدة.

وكان ترامب قد أشار إلى أن خط الأحذية الرياضية الجديد سيكون بمثابة محاولة للوصول إلى المؤيدين الأصغر سنا.

وأطلق الرئيس الأمريكي السابق، “ترامب شوز”، ويتوفر على 3 أنواع من الأحذية تأتي بشعار “لا تستسلم أبدا” وحرف “T”. ويبلغ سعر الزوج 399 دولارا.

وحسب موقع “فوربس” إن الحذاء طرح منه ألف زوج فقط، ونفدت كلها في “أول ساعتين”.

وقال ترامب خلال إعلانه عن الخط الخاص بأحذيته في فيلادلفيا: “أردت القيام بذلك منذ فترة طويلة. لدي بعض الأشخاص الرائعين الذين يعملون معي في مثل هذه الأمور. وقد توصلوا إلى هذا الحذاء الذي أعتقد أنه سيحقق نجاحا كبيرا”.

وحكم قاض في نيويورك يوم الجمعة بأنه يتعين على ترامب دفع 354.9 مليون دولار. عقابا على مبالغته الاحتيالية في تقدير ثروته الصافية لخداع المقرضين.

ومنع القاضي آرثر إنجورون أيضا، في قرار حاد اللهجة صدر بعد محاكمة مثيرة للجدل استمرت 3 أشهر في مانهاتن، ترامب الذي يخوض سباق ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة هذا العام، من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة في نيويورك لمدة ثلاث سنوات.

وألغى إنجورون حكمه السابق الصادر في سبتمبر الماضي والذي أمر “بحل” الشركات التي تسيطر على ركائز إمبراطورية ترامب العقارية.