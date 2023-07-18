عرض حصيلة اللجان الدائمة.. المجلس الشعبي الوطني يجتمع اليوم

ينظم المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، يخصص لعرض حصيلة اللجان الدائمة. حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة التشريعية.

كما أوضح نفس المصدر أنه سيتم الاستماع إلى “عروض مفصلة يقدمها رؤساء اللجان الدائمة حول حصيلة الدورة العادية للبرلمان 2022-2023. وذلك كل حسب اختصاصه”.

وقبل انطلاق أشغال هذا الاجتماع –يضيف البيان– سيتابع الحاضرون شريطا مصورا حول عمل المجلس خلال العامين الأولين للعهدة الحالية. بالإضافة الى متابعة حصيلة رقمية لكل النشاطات المنجزة.