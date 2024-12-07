عرض حياة دركي للخطر.. توقيف سائق شاحنة ومرافقيه بوهران

تمكنت مصالح الدرك الوطني بوهران، من توقيف 3 أشخاص كانوا على متن شاحنة، بعد رفضهم التوقف والامتثال للمراقبة على مستوى السد الثابت بالكرمة في وهران، مع تعريض حياة دركي للخطر.

وجاءت هذه العملية، حسب بيان لذات المصلحة، تبعا للفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المتعلق برفض سائق شاحنة الامتثال للمراقبة على مستوى السد الثابت بالكرمة ولاية وهران، مع تعريض حياة دركي للخطر.

وكان على متن الشاحنة، 3 أشخاص تتراوح أعمارهم من 31 الى 34 سنة.

وبفضل المجهودات المبذولة من طرف وحدات الدرك الوطني تم توقيف شخصين في ظرف قياسي وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

واستكمالا للتحقيق المفتوح في القضية بالتنسيق مع الجهات القضائية، تم توقيف السائق الفار محل الأمر بالقبض الصادر عن محكمة السانية لتقديمه أمام وكيل الجمهورية.

وتم استيفاء جميع الإجراءات القانونية من أجل جنحة المشاركة في تعريض حياة الغير والسلامة الجسدية مباشرة للخطر، وعدم الامتثال لإنذار التوقف وكذا الفرار.