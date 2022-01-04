عرض خاص.. رحلة باريس – الجزائر بأقل من 400 أورو

أعلنت وزارة النقل في بيان لها أمس الإثنين، عن رفع عدد الرحلات الجوية بين الجزائر وتونس. إلى رحلة يومية بين البلدين بدل ثلاث رحلات في الأسبوع.

ويأتي هذا تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، وفي إطار مجهودات الحكومة. الهادفة إلى تدعيم البرنامج الحالي لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية.

وتدخل هذه العملية ضمن التدابير التي تقررت لفائدة جاليتنا المقيمة في تونس، بعنوان التسهيلات الخاصة بتنقلاتها بين البلدين.

وفي إطار المعاملة بالمثل، يستفيد الطرف التونسي من نفس عدد الرحلات بين البلدين أي رحلة واحدة كل يوم.

كما يتم إخضاع عبور الحدود لتقديم جواز اللقاح إلى جانب التقيد بالشروط الصحية الأخرى المعمول بها بالنسبة لكل المسافرين. والمتمثلة تحديدا في إستظهار إختبار “RT-PCR ” سلبي لأقل من 36 ساعة. و إجراء إختبار المضادات الجينية عند الدخول.

هذا الثلاثاء، على موقعها على الإنترنت، تعرض الخطوط الجوية التونسية الخطوط التونسية بسعر 125 أورو لرحلة باريس – تونس. بمعدل ثلاث رحلات في اليوم 195 أورو للمغادرة يوم الاثنين 10 جانفي والعودة يوم 19. في غضون ذلك، سجلت رحلة تونس إلى الجزائر العاصمة 260 أورو.

وبالتالي، فإن تذكرة ذهاب فقط باريس – الجزائر عبر تونس ستكلف 385 أورو للمسافرين الذين ينددون باستمرار بالتكلفة العالية. لتذاكر الطيران المباشرة دون الحاجة إلى قضاء الليل في تونس العاصمة.

الجدير بالذكر أن جواز التطعيم عند الدخول إلى الأراضي الجزائرية سيكون إجباريًا اعتبارًا من الأحد المقبل للركاب القادمين من تونس. الأول للمسافرين جوا.

يجب على المسافر أيضًا تقديم اختبار PCR سلبي قبل أقل من 36 ساعة من المغادرة. واختبار مستضد عند الوصول إلى الجزائر.

للسفر إلى تونس، يعتبر اللقاح إجباريًا أيضًا لجميع المسافرين الأجانب غير المقيمين.

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رفع عدد الرحلات الجوية بين الجزائر وتونس