 عرض خاص.. فلا تفوتوا هذه الفرصة الذهبية

صاحبة عرضنا الخاص لهذا اليوم ترجو من الله العلي القدير، أن يهبها زوجا لينا بينا تكمل إلى جانبه الطريق، لا تشترط فيه إلا الجدية وأن يحسن إليها النية، يطرق بابها في الحلال ويتخذها عروسا على سنة خير الأنام، تريده من العاصمة والولايات المحاورة لها، سنه أقل من 60 سنة، تقبله أرمل أو مطلق حتى بأولاد، يكون موظفا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

الرقم السري :

135812

عاصمية راقية تضمن لك عيشة هنية

هي امرأة مكافحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تربت على مبدأ “بالسعي تتحقق المطالب”. حقق الكثير من النجاحات، وصارت سيدة يحسب لها ألف حساب، تشبعت بالأخلاق، ونالت الشهادات. واعتلت بفضل الله أرقى المناصب وصارت إطار في مؤسسة هامة للغاية. لكن بالمقابل بقي قلبها ينبض من أجل أن تحيا أجمل قصة حب في كنف الحلال. حافظت على عفتها وصانت شرفها، وارتأت اليوم أن تلتف لسعادتها. وتبحث لها عن إكسير يجعل قلبها ينبض بالحب الجميل، وتنعم بحياة إلى جانب شهم أصيل.

هي شابة من العاصمة، في العقد الرابع من العمر، عزباء لم سبق لها الزواج، متواضعة، رقيقة المشاعر مرهفة الحس، طيبة وتأسر القلوب ببشاشة محياها، من ينظر إليها يشعر بالسرور، تبعث الراحة في نفوس الغير، تبوأت منصبا هاما كما سبق لنا الذكر.

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الرقم السري:

135785

سأنصبك قرة عين لي.. وسيّدا على عرش قلبي

أنا عاصمية في العقد الخامس من عمري، مطلقة بدون أولاد، أحيا وحيدة بعد وفاة والديّ، على قدر من الأناقة والجمال، طيبة وحنونة، متقاعدة من مؤسسة هامة، وسيدة بليت من الطراز الرفيع.

أريد أن يكون لحياتي معنى إلى جانب رجل صادق ومحترم، اقبله حتى لو كان سبعينيا يحتويني وأحتويه، لا تهمني الولاية لأن الاستقرار أهم غاية، اقبل الارتباط بمطلق أو أرمل بأولاد بالغين، وكلّ أملي أن أجد ضالتي في أقرب الآجال.

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