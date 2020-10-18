عرض خاص.. مخطئة تائبة تملأ حياتك محبة.. سأبدأ معك من جديد

لا أريد أن أعود إلى الماضي، ذلك الأمس الذي ذقت فيه من المرّ الكثير، يكفي أنني سلبت فيه أعزّ ما تملكه الفتاة.

دارت بي الأيام وتهت بين غياهب مرّ لم أرَ بعده مرّا، لقد تعاظمت جروحي ونال اليأس والقنوط من قلبي، إلا أنني سرعان ما تماسكت وأدركت أن الحياة لا بد أن تستمر ولا بد لشمس الغد الجميل أن تنبلج ويظهر نورها.

تشجعت بعدما سمعت عن طيب صيت هذا المركز واحترافية القائمين عليه، والذين أشاروا إليّ، بل ونصحوني، بأنه لا محالة سأجد صدرا حنونا أرمي بين ثناياه همي، فيسندني ويسعدني وأرى الحياة الجميلة على يديه، خاصة وأنني لست المذنبة في شيء مما ألمّ بي.

أنا ريمة من إحدى ولايات الشرق الجزائري، في الثلاثين من عمري، عزباء، ماكثة في البيت ومدبرة جيدة فيه، على قدر من الجمال والرفعة في الأخلاق، من أسرة محافظة وأصيلة، أريد أن أحيا كأي فتاة حلم الاستقرار إلى جانب رجل يقدرني ويصونني ويحفظني.

ويكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، يتفهم مصابي ويأخذ بيدي ويمحي من قلبي آثار الماضي، سنه بين 35 و50 عاما، أقبله مطلقا أو أرمل بأولاد، ولا هم لي إلا أن أعانق السعادة وأتجاوز الماضي.

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