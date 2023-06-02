عرض عدة تصاميم للمدينة الإعلامية المنجزة من طرف مكاتب دراسات

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي أمس، بمقر الوزارة إجتماعا تقنيا خاص بالمدينة الإعلامية.

وحضر الإجتماع الأمينة العامة لوزارة الإتصال، والمدير العام لوكالة الأنباء الجزئرية، والمدير العام للتلفزيون الجزائري. بالإضافة كذلك إلى المدير العام للإذاعة الجزائرية، المدير العام للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي TDA. ناهيك عن المدير العام لقناة الجزائر الدولية AL24 news. والمديرة العامة للوكالة الوطنية للنشر والإشهار. بالإضافة كذلك إلى الأمين العام و المدير العام للتجهيزات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة.

حيث عرضت عليهم عدة تصاميم للمدينة الإعلامية المنجزة من طرف مكاتب دراسات و هذا بغية إختيار تصميم نهائي وفقا لدفتر الشروط المعد مسبقا.