عرض فيلم “بابيشا” في مهرجان الفيلم العربي بكوريا الجنوبية

فن وثقافة
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عرض فيلم “بابيشا” في مهرجان الفيلم العربي بكوريا الجنوبية
بقلم نادية بن طاهر

أعلن المنظمون لمهرجان الفيلم العربي التاسع بسيول في كوريا الجنوبية، عن مشاركة الفيلم الجزائري “بابيشا”، للمخرجة مونية مدور.

ومن المقرر تنظيم هذا المهرجان وهو تظاهرة غير تنافسية، تسلط الضوء على الإنتاج السينماتوغرافي للبلدان العربية، في الفترة الممتدة ما بين 16 و21 جويلية الجاري.

كما سيتم عرض كل من الفيلم الوثائقي “17” للمخرجة الأردنية وداد شافاكوج.

بالإضافة إلى أفلام تم إنتاجها سنة 2019، لا سيما فيلم “حلم نورة” للمخرجة التونسية هند بوجمعة وفيلمي “ميزان” و”المرشح المثالي” للمخرجتين السعوديتين شهد أمين وهيفاء المنصور.

ونال فيلم “بابيشا”، العديد من الجوائز في مهرجانات السينما بعدة دول، لا سيما بفرنسا ومصر.


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