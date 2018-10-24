عرض فيلم “زبانة”بجامعة “رايرسون بتورونتو ” في كندا   

سيعرض فيلم “زبانة” للمخرج سعيد ولد خليفة،يوم السبت 3 نوفمبر، بجامعة “رايرسون بتورونتو” بكندا،في إطار إحياء ذكرى أول نوفمبر المخلدة لعيد اندلاع الثورة الجزائرية.

وذلك بمبادرة من الجمعية الجديدة لـ”جزائريي تورونتو الكبرى” و بالتعاون مع سفارة الجزائر بكندا.

و يعد فيلم “زبانة” الذي أُخرج سنة 2012 شهادة عن الأحداث الهامة، التي ميزت تاريخ الثورة الجزائرية.

ويعالج هذا الفيلم الطويل حرب التحرير الوطنية، من خلال شخصية “أحمد زبانة” و هو أول شهيد يُعدم من قبل القوات الاستعمارية يوم 19 يونيو 1956.

و يدعم هذه المبادرة عميد جامعة “رايرسون بتورونتو” الأستاذ محمد الهامشي و هو رعية جزائرية خريج جامعة العلوم و التكنولوجيا لوهران.

و قد تم إنشاء جمعية جزائريوتورونتو الكبرى يوم 18 يونيو 2018 بتورونتو و يقودها الرعية الجزائرية حسين بلعيور.