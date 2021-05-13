عرض فيلم “هيليوبوليس” للمخرج جعفر قاسم بداية من 20 ماي الجاري

ستشهد قاعات السينما بداية من 20 ماي الجاري عرض الفيلم الروائي الطويل “هيليوبوليس” للمخرج جعفر قاسم.

وحسب المركز الجزائري لتطوير السينما الفيلم من إنتاج المركز بدعم من وزارة الثقافة والفنون.

واضاف المركز الفيلم “هيليوبوليس” يعتبر الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج جعفر قاسم.

اين شارك في أداء هذا العمل ممثلون جزائريون على غرار عزيز بوكروني ومهدي رمضاني وفضيل عسول بالإضافة إلى ممثلين فرنسيين.

الفيلم مقتبس عن أحداث واقعية حول شخصية “زيناتي”، أحد ملاك الأراضي ببلدة ” هيليوبوليس” بولاية قالمة شرق الجزائر.

وإتخذ الفيلم من تاريخ 1940 بداية لأحداثه يرصد أيضا الأسباب التي أدت لمجازر 8 ماي 1945 التي ارتكب فيها المعمرون فضائع رهيبة بحق الجزائريين.