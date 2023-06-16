عرض قطري ضخم للإستحواذ أسهم مانشستر يونايتد

كشفت مصادر إعلامية عالمية، عن دخول عائلة الغلايزرس المالكة لنادي مانشستر يونايتد، في مفاوضات مع رجل الأعمال القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني لشراء أسهم النادي.

وحسب مانقلته وكالة “رويترز“، اليوم الجمعة، فإن ملاك المان يونايتد، في مفاوضات مع العرض القطري المقدم من طرف رجل الأعمال القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، مقابل 6 مليار دولار.

وأضاف ذات المصدر، أن العرض القطري، محل دراسة من الملاك الحاليين لليونايتد بطريقة أفضل مقارنة بالعرض الثاني المقدم من طرف الملياردير البريطاني جيم راتكليف ، مؤسس شركة إنيوس لإنتاج الكيماويات.

وحسبما كشفت صحيفة ديلي ميل، فإن عملية بيع أسهم الشياطين الحمر للشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، ستستغرق حوالي 12 أسبوعا.

وأوضح ذات المصدر، أن في حال إتمام الصفقة وإستحواذ القطريين على أسهم النادي، فلن تتغير ميزانية الفريق المقدرة بـ120 مليون جنيه إسترليني، تحسبا لتدعيمات الموسم المقبل.