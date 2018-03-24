عرض “لافونتين يصنع السينما” خلال مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي

تم مساء الجمعة عرض الفيلم القصير الموسوم “لافونتين يصنع السينما” بالمكتبة العمومية لعنابة سليمان بركات إطار نشاطات مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي.

وجذبت القصص الثلاث القصيرة لهذا الفيلم المعنونة ب”الغراب و الثعلب” والشائعات” و”القانون الأقوى” التي استغرق عرضها 35د اهتمام جمهور الأطفال.

وعلاوة على ذلك مكن النقاش الذي أشرفت عليها منشطة المكتبة سهيلة حقيقي الجمهور الصغير من التعبير عن أفكاره حول الأفلام.

حيث تمكنوا في بعض المرات من صنع المفاجأة من خلال عفويتهم و قدرتهم على استيعاب المواضيع المقترحة.