عرض للطلبة الجزائريين.. 20 منحة دراسية في فرنسا وتسهيلات أخرى

كشف المعهد الفرنسي الجزائري تخصيص منحة دراسية للطلبة الراغبين في التسجيل لـ “France Excellence IFA” للعام الدراسي 2023/2024.

ويقدم المعهد 20 منحة دراسية في النسخة الخامسة لـبرنامج “France Excellence IFA” وذلك لإستيعاب للطلاب لدى مؤسسات التعليم العالي في فرنسا.

وأوضح المعهد ان الطلاب سيحصلون على عى منحة دراسية قدرت بـ 860 أورو شهريا وذلك لمدة 12 شهرا.

ووفقا لذات المعهد بفضل هذا البرنامج فإن هذه المنحة تمكن ببمترشح في التسجيل ماجسيتر 2 وكذا متابعة الدراسات في مجال الفنون.

ومنح هذا البرنامج للفائزين فيه عدد من المزايا نذكر منها تأشيرة مجانية، وكذا رسوم قنصلية تغطية رحلة العودة بين الجزائر وفرنسا، وأيضا تغطية التأمين الصحي والتأمين ضد المسؤولية المدنية رسوم التسجيل المتعلقة بإعداد دبلوم وطني، ولا سيما في معظم المؤسسات العامة.

ويهتم برنامج “France Excellence IFA” بعدد من مجالالت الدراسة كالقطاع الفني، إدارة المشاريع الثقافية، الهندسة المعمارية اللغة الفرنسيةن علم الآثار وتاريخ الفن ، الابتكار، وكذلك الذكاء الاصطناعي والمهن الرقمية.

وللاستفادة من إحدى هذه المنح الدراسية ، يجب على المرشحين استيفاء عدد معين من معايير الأهلية.

وتمس هذه الدعوة للطلبة الذين أكملوا دراستهم الجامعية للتقدم للعام الدراسي 2023/24. كما يتعلق برنامج المنح الدراسية هذا أيضًا بالطلاب الجزائريين الذين لم يستفيدوا بالفعل من منحة دراسية خلال العام 2022/23. وبإمكان الجزائريين أوالمقيمين في الجزائر تقديم الطلبات. كما يجب أن يكون هؤلاء المرشحون يدرسون حاليًا في الجزائر أو حصلوا على شهاداتهم بعد 2020.

وحدد المعهد يوم 14 /05/2023 كآخر أجل لتقديم الطلبات وسينتم الغعلان عن النتائج في نهاية ماي 2023 .

وللتسجيل في البرنامج يجب ملء إستمارة تحميل استمارة التسجيل عبر الموقع: (https://framaforms.org/appel-a-candidatures-bourses-ifa-excellence-2023-1680179706)

ووضعت المعهد تكوين ملف الطلب المتكون من جواز سفر المرشح، خطاب تحفيزي مفصل في صفحتين كحد أقصى السيرة الذاتية للمرشح، خطاب قبول في ماجستير 2 أوفي القطاع الفني آخر شهادة حصل عليها المرشح مرتبطة بترجمتها إلى الفرنسية، أحدث نسخ من السنوات الأربع الماضية ، بما في ذلك ترجماتهم.

وللتعرف أكثر على المزيد من المعلومات يمكنكم الولوج إلى الموقع:

https://www.algerie.campusfrance.org/lancement-de-la-5eme-edition-bourses-d-etudes-france-excellence-ifa-2023