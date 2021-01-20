عرض مارسيليا.. بولاية يضع النقاط على الحروف !!

وضع النجم الدولي الجزائري لفريق ميتز الفرنسي “فريد بولاية” النقاط على الحروف بخصوص عرض نادي أولمبيك مارسيليا.

متوسط ميدان الخضر كشف أن تركيزه مُنصب على إنهاء الموسم مع ميتز ولايُعطي أهمية كبيرة للحديث الذي يدور في وسائل الإعلام.

إكتشاف مواجهة الخضر ضد نيجيريا قال:”أنا مُركز مع موسمي في ميتز ومع كرة القدم ولا أقوم بالحسابات لكل مايُقال هنا وهناك”.

يُذكر أن وسائل الإعلام الفرنسية كشفت أمس أن بولاية مُرشح لتعويض سامسون في فريق أولمبيك مارسيليا خلال هذا الميركاتو الشتوي.