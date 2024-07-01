عرض مجسم “كأس الجزائر” على أنصار العميد بملعب فرحاني

سيكون أنصار مولودية الجزائر، غدا الثلاثاء، على موعد مع استضافة مجسم كأس الجزائر، لموسم 2023-2024، الذي سينافس عليه فريقهم الجار شباب بلوزداد، هذا الجمعة، في النهائي المرتقب بملعب 5 جويلية 62.

وكشف متعامل الهاتف النقال “موبيليس” الراعي الرسمي. لمنافسة كأس الجزائر، عبر حسابه على “فيسبوك” بأن عرض مجسم الكأس. على أنصار العميد، سيكون غدا الثلاثاء، بملعب فرحاني، بباب الوادي.

وأوضحت “موبيليس” بأنها ستتيح الفرصة لعشاق المولودية. من أجل التقاء صور احترافية مع المجسم. بداية من الساعة 10:00 صباحا وإلى غاية الساعة 16:00 مساء.

للإشارة فإن مجسم كأس الجزائر لسنة 2024، تمّ عرضه اليوم الاثنين، على جماهير الطرف الثاني في النهائي شباب بلوزداد، بملعب 20 أوت 55، في نفس التوقيت.