عرض مجسم كأس الجزائر 2024 في هذا الموعد

ضربت شركة موبيليس، موعدا لجمهور شباب بلوزداد و مولودية الجزائر لإلقاء نظرة وأخذ صور تذكارية مع مجسم كأس الجزائر 2024.

وكشفت شركة المتعامل النقال، في بيان لها، اليوم الخميس، عبر الصفحة الرسمية لها، أنها ستعرض مجسم كأس الجزائري يومي الاثنين و الثلاثاء القادمين.

كما طالبت ذات الشركة من عشاق السياربي والمولودية الحضور بقوة لإلقاء نظرة على المجسم “الكأس” الذي سيكون من نصيب إحدى الفريقين الغريمين.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!-more-