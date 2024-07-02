عرض مجسم كأس الجمهورية غدا أمام أنصار “العميد” بباب الواد

أعلنت إدارة مولودية الجزائر في بيان لها، أنه سيتم عرض مجسم كأس الجزائر 2024 كرة القدم يوم غدٍ الأربعاء.

ووفقا لبيان إدارة العميد، فإن مجسم كأس الجزائر سيتم عرضه بداية من الساعة 11 صباحا بملعب فرحاني بباب الواد.

وستتاح الفرصة أمام جماهير المولودية لآخذ صور تذكارية قبل النهائي المبرمج يوم الجمعة 5 جويلية وبملعب 5 جويلية بالمركب الأولمبي محمد بوضياف، بداية من الساعة الخامسة مساءً. استنادا الى المصدر نفسه.

وكانت مولودية الجزائر قد تأهلت إلى نهائي كأس الجمهورية بعد تغلبها على لشباب قسنطينة بنتيجة 2 -1.

أما أبناء بعقيبة قد تأهلوا إلى نهائي الكأس بإقصائهم اتحاد الجزائر بضربات الترجيح.