عرض مخطط عمل الحكومة على أعضاء مجلس الأمة غدا الثلاثاء

يعرض الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة، غدا الثلاثاء.

وحسبما أفادت به الهيئة التشريعية، في بيان لها، تقرر استئناف الجلسات العلنية يوم غد الثلاثاء على الساعة 09 سا30. لتقديم المخطط من قبل الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان.

وستليها مباشرة، طيلة اليوم، تدخلات أعضاء مجلس الأمة حول مضمون مخطط عمل الحكومة. لتتواصل الجلسة الصباحية لليوم الموالي وتكون متبوعة بتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة بالمجلس.

ومن المقرر أن تختتم الأشغال عشية نفس اليوم بردود الوزير الأول على تدخلات أعضاء المجلس. يليها إصدار أعضاء مجلس الأمة لائحة حول مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.