عرض مخطط عمل الحكومة على نواب البرلمان الأحد المقبل

أعلن المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد، عن عرض مخطط عمل الحكومة على النواب يوم الأحد 12 سبتمبر، في جلسة علنية من قبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

وسيتم الشروع في مناقشة مخطط عمل الحكومة، يومي الإثنين والثلاثاء 13 و14 سبتمبر، حسب ما تقرر في إجتماع لمكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة ابراهيم بوغالي.

في حين سيرد الوزير الأول على تدخلات نواب قبة زيغود يوسف يوم الأربعاء 15 سبتمبر قبل التصويت على مخطط عمل الحكومة في نفس الجلسة.

كما أحال مكتب المجلس على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات قرار المجلس الدستوري المتعلق باستخلاف نائب إثر شغور مقعدها بسبب الوفاة وذلك من أجل إعداد تقرير إثبات عضوية النائب الجديد.

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