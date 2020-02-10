عرض مخطط عمل الحكومة ومناقشته بالمجلس الشعبي الوطني غدا الثلاثاء

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، غدا الثلاثاء، أشغاله في جلسات علنية لعرض مخطط عمل الحكومة ومناقشته ثم التصويت عليه.

وأفاد بيان للمجلس، اليوم الإثنين، أن نواب المجلس سيشرعون صباح يوم غد الثلاثاء في المناقشة العامة لمخطط عمل الحكومة بعد الاستماع إلى عرض الوزير الأول.

وأضاف البمجلس أن المناقشة ستتواصل إلى غاية يوم الأربعاء، بعد فسح المجال لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية.

كما ستخصص جلسة الخميس القادم، للإستماع إلى رد الوزير الأول على الانشغالات التي طرحها النواب طيلة أيام المناقشة، ثم سيكون بعد ذلك التصويت على مخطط عمل الحكومة.