عرض مشروعي “بوابة الإعلام الجزائري” وموقع “CNDPI” أمام المحافظة السامية للرقمنة

ترأست الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، ووزير الاتصال محمد لعقاب. اليوم الأربعاء، بمقر المحافظة السامية للرقمنة، اجتماعا خصص لعرض مشروع الموقع الإلكتروني للمركز الوطني لوثائق الصحافة والصور والإعلام CNDPI و”بوابة الإعلام الجزائري””Algerian Media Gateway “.

وحسب بيان وزارة الاتصال، فقد تم عرض المشروعين بحضور إطارات وزارة الاتصال والمحافظة السامية للرقمنة وعدد من المهندسين المختصين في المجال. وقد تم على إثره تقديم بعض التوجيهات والإرشادات لتحسين الموقع والبوابة، وانسجامه مع استراتيجية الدولة في مجال الرقمنة.

ويأتي هذان المشروعان تنفيذاً لتعليمة رئيس الجمهورية رقم 35 والتعليمة رقم 45 المتعلقتين بالرقمنة. حيث ستكون بوابة الإعلام الجزائري نافذة يمكن من خلالها الولوج إلى جميع مواقع المؤسسات الإعلامية الجزائرية العمومية منها والخاصة من أي مكان،

وسيمكّن الموقع الجديد للمركز الوطني لوثائق الصحافة والصورة والإعلام متصفحيه من التعرف على المركز والخدمات التي يقدمها. من أهمها الفنون المطبعية، ترميم الأرشيف، تجليد الكتب والمؤلفات، بيع الصور التاريخية، تنظيم معارض الصور. تغطية المؤتمرات والتظاهرات، التصميم الأنفوغرافي. إلى جانب البحث العلمي وقراءة الصحف والكتب التاريخية والتجول الافتراضي عبر الصور التاريخية الفريدة في مختلف المجالات.

وأشادت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة بهذا الإنجاز. واعتبرته مكسبا لقطاع الإعلام وللدولة الجزائرية. ومن المترقب تقديم عرض أولي للموقع والبوابة أمام الصحافة الوطنية يوم 22 أكتوبر الجاري. بمناسبة اليوم الوطني للصحافة.