عرض مشروعي قانونين حول الأوسمة العسكرية للتصويت أمام نواب المجلس الشعبي الوطني غدا

يواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله، يوم غد الأربعاء، بجلسة عامة، على الساعة التاسعة صباحا.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، تخصص الجلسة، للتصويت على مشروع قانون يتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي. وكذا مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 86/04 المؤرخ في 11 فبراير 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي.

وعقب ذلك سيعرض للمصادقة تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات عن إنفاذ قرار المحكمة الدستورية المتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور.