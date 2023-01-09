عرض مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام غدا بقبة زيغود يوسف

عقدت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة لدى المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة أحمد مواز، رئيس اللجنة.

وخصص هذا الاجتماع لضبط رزنامة وبرنامج الأشغال المتعلقة بدراسة ومناقشة مشروع القانون العضوي. المتعلق بالإعلام المقرر عرضه يوم غد من قبل ممثل الحكومة محمد بوسليماني وزير الاتصال.

وسطرت اللجنة خلال اللقاء برنامجا أوليا يتضمن الاستماع إلى عدد من الخبراء وعدة مسؤولين في الصحافة المكتوبة والالكترونية. والاعلام السمعي البصري وغيرها من القطاعات المرتبطة بالنشاط الإعلامي. وذلك قبل الشروع في دراسة الأحكام الواردة في مشروع هذا القانون.