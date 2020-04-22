عرض مشروع قانوني الوقاية من الكراهية والعقوبات للتصويت والمناقشة بالمجلس الشعبي الوطني

يعقد المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء جلسة للتصويت مع المناقشةالمحدودة على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات.

وأفاد بيان للمجلس، أن مكتب المجلس اجتمع أول امس الاثنين، وقد وافق على طلب لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 36 من القانون العضوي رقم 16 – 12 المؤرخ في 25 أوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة باللجوء إلى آلية التصويت مع المناقشة المحدودة وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا.