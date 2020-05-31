عرض مشروع قانون المالية التكميلي 2020 للتصويت بمجلس الأمة يوم الثلاثاء

ترأس رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، اليوم الأحد اجتماعا لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية.

وحسب بيان مجلس الامة، كُرّس الاجتماع لضبط الجدول الزمني للجلسات العامة المخصصة لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، ودراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على مكتب المجلس، وعملية تجديد أجهزة وهياكل المجلس بعنوان سنة 2020، وتبادل وُجهات النظر حول المستجدات على الساحة الوطنية…

وقد تقرر خلال الاجتماع، إحالة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.

ويأتي هذا مباشرة بعد ورود المشروع من المجلس الشعبي الوطني، واستئناف الجلسات العلنية، ابتداء من مساء يوم غد الإثنين، على أن تستمع اللجنة المختصة، بمناسبة دراستها لمشروع القانون، صبيحة نفس اليوم، إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة، وزير المالية، بخصوص الموضوع.

أما جلسة يوم الثلاثاء 2 جوان، فستخصص لمواصلة مناقشة مشروع هذا القانون، يليه تدخل السادة رؤساء المجموعات البرلمانية، ثم ردّ وزير المالية على تدخلات وانشغالات السيدات والسادة أعضاء المجلس.

ويعرض نص القانون للتصويت في جلسة عامة تُعقد عشية يوم الثلاثاء 2 جوان 2020.

كما تقرر أيضاً برمجة جلسة صبيحة يوم الخميس، لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة.

وقرر مكتب مجلس الامة إحالة 6 أسئلة شفوية و4 أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة.

أما في ما يتعلق بمسألة تجديد أجهزة وهياكل مجلس الأمة، فقد وجه رئيس مجلس الأمة بالنيابة، خلال هذا الاجتماع، رؤساء المجموعات البرلمانية بضرورة وآنية مباشرة العملية التي تندرج بعنوان سنة 2020 في نطاق التقيد الصارم بإجراءات السلامة الصحية، وموافاة المصالح المعنية حين الانتهاء من العملية، بقوائم ممثليها في هذه الهياكل، من أجل برمجة جلسة التنصيب.