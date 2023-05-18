عرض مشروع قانون قائمة الأعياد الرسمية أمام البرلمان

عرض وزير العمل، فيصل بن طالب، اليوم الخميس، مشروع قانون الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أوضح الوزير، أن هذا المشروع يأتي في إطار “تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، القاضية بتمديد عطلتي عيدي الفطر والأضحى استجابة لانشغالات المواطنين”.

مبرزا أن هذا المشروع يعدل أحكام المادة الأولى من خلال تمديد مدة العطلة مدفوعة الأجر الخاصة بهذين العيدين من يومين إلى ثلاثة أيام.

وأضاف الوزير، أن هذا المشروع يهدف إلى تمكين المواطنين عامة والعمال خاصة، من الاحتفال بهاتين المناسبتين الدينتين من خلال التواصل بين أفراد العائلات فيما بينهم.

مشيرا إلى أن الكثير من المواطنين، يتنقلون في الكثير من الأحيان ما بين الولايات لأداء الواجبات الدينية والاجتماعية التي تتطلب وقتا كافيا للذهاب والإياب.

وكذا للزيارات العائلية وعيادة المرضى وغيرها من مظاهر الترابط والتراحم الاجتماعيين.

وأكد في نفس السياق، أن هذا التعديل من شأنه أن “يساهم في تعزيز ربط الأواصر المجتمعية”.

ونوه وزير العمل في ختام العرض بالصدى الايجابي لالتفاتة رئيس الجمهورية لدى المواطنين الذين استحسنوا الاهتمام بهذا الشأن.