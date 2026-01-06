عرض مقابلة “الخضر” ضد الكونغو الديمقراطية بساحة رياض الفتح بمقام الشهيد

سيتمكن الجمهور الجزائري من مشاهدة مقابلة المنتخب الوطني الجزائري ضد منتخب الكونغو الديمقراطية لحساب الدور الثاني من كأس أمم أفريقيا بساحة رياض الفتح بمقام الشهيد بالعاصمة برعاية الجوية الجزائرية.

وأفاد ديوان رياض الفتح، أن هذا الموعد الرياضي يكون مرفقًا بعرض أضواء يُزين سماء العاصمة. إلى جانب موسيقى مباشرة، في أجواء حماسية، عائلية ووطنية، تليق بمكانة المنتخب الوطني وبروح الانتماء والتلاحم التي تجمع الجزائريين.

وأضاف الديوان، أن الدخول سيكون مجانا لكافة الراغبين في مشاهدة المباراة بداية من الساعة 16:00 مساء.