عرض مميّز.. حرفية خمسينية تقبل التعدد ولا تشترط الولاية.. من يرسو بي على برّ الأمان؟

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حرفية خمسينية تقبل التعدد ولا تشترط الولاية.. من يرسو بي على برّ الأمان؟

امرأة عصامية من أم البواقي، شقت الطريق بنفسها ولم تتكّل على أحد، أرادت أن تكون لها بصمتها، فاختصت في الخياطة والتصميم، رشيقة القد، بيضاء البشرة، ذات جمال وحسب ونسب، في الـ 50 من عمرها، إلا أن من يراها يظن أنها صاحبة الثلاثين ربيعا، لطالما أدخلت الفرحة في قلوب العرائس وكل من سبقنها في الزواج، حضرت وصممت لهن من الجهاز ولباس العروس ما أخذ من جهدها وقلبها حيزا من التفكير، وهي تتمنى اليوم الذي ستخيط فيه جهازها.

تدرك صاحبة إعلاننا أن الزواج قسمة ونصيب، وهي متأكدة من أن الله سيسوق لها زوج صالحا، يكون لها في مشوارها المهني خير سند ومعين، أكثر ما تتمناه هذه الوردة الندية، أن يكون لوقع طلبها الخاص بالزواج رجع صدى لدى رجل صالح تقبله من أي ولاية كانت في ربوع الجزائر، سنه بين 50 و60 عاما، تقبله مطلقا أو أرمل بأولاد، تقبل التعدد ولا ترى ضيرا في أن تكون الثانية على ضوء الكتاب والسنة وقبول الزوجة الأولى لرجل يخاف الله ويرعاها ويحفظها

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