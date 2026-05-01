عرض منح ماستر بالصين: دعوة لانتقاء مترشحين قبل 3 ماي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن عرض منحة دراسية مقدّم من طرف الحكومة الصينية لفائدة الطلبة. الجزائريين، وذلك للسنة الجامعية 2026/2027.

وجاء في مراسلة رسمية موجّهة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات (الوسط، الشرق والغرب). أن هذه المنح مخصّصة لطور الماستر وتشمل ثلاثة مجالات رئيسية، هي: الإدارة التربوية والسياسات، هندسة البرامج المعلوماتية.إضافة إلى التربية المقارنة.

ودعت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتقاء مترشحين اثنين من فئة الموظفين الإداريين. على مستوى كل ندوة جهوية، على أن يتم .اختيار مترشح واحد عن كل تخصص من التخصصات المذكورة، مع إرسال القوائم الاسمية وملفات الترشح في الآجال المحددة.

وحددت الوثيقة تاريخ 03 ماي 2026 كآخر أجل لاستقبال ملفات المترشحين. ما يفرض على المؤسسات. الجامعية تسريع عملية الانتقاء وفق المعايير المعمول بها.