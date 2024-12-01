عرض مُذهل لاتصالات الجزائر

شوقت مؤسسة اتصالات الجزائر، زبائنها، اليوم الأحد، لعرض ترويجي جديد لأنترنت الألياف البصرية “Idoom Fibre”.

لتكشف المؤسسة، مساء اليوم، عن العرض المذهل الذي يمكن زبائنها من الإشتراك في انترنت الألياف البصرية بـ 500دج فقط.

وبهذا المبلغ البسيط، يحصل الزبائن مودم “فايبر” مجاني، وشهر أنترنت مجاني بتدفق 500 ميغا، وكل هذا بدون دفع تكاليف الربط.

اشتراك بسعر 500 دينار جزائري واتصال أنترنت بسرعة 500 ميغابت في الثانية!

ويتيح هذا العرض الحصري، لمدة شهر واحد، الاستفادة من جهاز مودم الألياف البصرية مجاني. وشهر أنترنت مجاني بسرعة تدفق 500 ميغابت في الثانية بسعر اشتراك استثنائي بقيمة 500 دينار جزائري فقط. للزبائن الجدد المؤهلين الذين يشتركون لأول مرة في خدمة الألياف البصرية لاتصالات الجزائر.

مزايا رائعة لا تُفَوَّت

ويمكن للمشتركين في هذا العرض،ؤالاستفادة من عدة مزايا عند الاشتراك منها سعر اشتراك مخفض، 500 دينار جزائري فقط.

كما أنه وعند الاشتراك في عرض Idoom Fibre بسرعة تدفق 30 ميغابت في الثانية أو أكثر. ستستفيدون من سعر اشتراك مخفض بقيمة 500 دينار جزائري فقط.

جهاز مودم الألياف البصرية مهدى

كما سيحصل المستفيدون، مجانا، على جهاز مودم الألياف البصرية عالي الأداء لتوفير اتصال أنترنت ثابت وسريع.

شهر أنترنت فائق السرعة

شهر أنترنت مجاني بسرعة مذهلة تصل إلى 500 ميغابت في الثانية، مناسب للبث المتواصل وتحميل الملفات الكبيرة، والمزيد.

وبعد انقضاء الشهر المهدى، ستعودون إلى سرعة التدفق المختارة عند الاشتراك، مما يضمن لكم تجربة أنترنت تتماشى واحتياجاتكم.

دون رسوم تركيب

ويوفر هذا العرض المزيد، مع مجانية تركيب لخدمة Idoom Fibre الجديدة.