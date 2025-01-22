عرض “مُغري” من إتصالات الجزائر لمدة 6 أشهر!

أطلقت إتصالات الجزائر عرضا مغريا صالح لمدة 6 أشهر وبسعر 6500 دج للشهر.

وأعلنت إتصالات الجزائر عن عرض مغري من خلال تعبئة 1000 جيغا انترنت صالحة لمدة 6 أشهر بسعر 6500 دج و “كونيكتي و أنت مرتاح”.

وأوضحت الشركة خلال إطلاقها للعرض ..” تستعمل بزاف انترنت ! و تحوس على عرض يغطي كامل إستخداماتك و لمدة أطول ؟.. “عرض Idoom 4G مخصص ليك”.

كما دعت إتصالات الجزائر الزبائن إلى الإطلاع على مختلف عروض Idoom 4G عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

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