عرض نص القانون المتعلق بالطب البيطري بمجلس الأمة

تم، اليوم الأربعاء، عرض نص القانون المعدل لقانون 1988 المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية الذي يُنشئ “نظاما وطنيا للبياطرة”بمجلس الأمة.
وقد أشرف على عرض نص القانون وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري، والذي يهدف لتحسين الصحة الحيوانية من خلال تنظيم محكم لمهنة البيطرة .
و جاء تعديل قانون 1988 أساسا لإنشاء هيأة جديدة تسمى “النظام الوطني للبياطرة” – الذين يقارب عددهم 20.000 بيطري منهم 3000 موظف- تعمل على تمكين البياطرة من ممارسة مهنتهم على أكمل وجه.
و يهدف التعديل لجعل التشريع البيطري الجزائري، يتماشى مع المعايير الدولية، ويكفل تنظيما محكما لهذا النشاط، بدءا من شروط منح الرخصة لممارسة المهنة إلى ضمان احترام أخلاقيات المهنية.
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