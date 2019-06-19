عرض نص القانون المتعلق بالطب البيطري بمجلس الأمة

تم، اليوم الأربعاء، عرض نص القانون المعدل لقانون 1988 المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية الذي يُنشئ “نظاما وطنيا للبياطرة”بمجلس الأمة.

وقد أشرف على عرض نص القانون وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري، والذي يهدف لتحسين الصحة الحيوانية من خلال تنظيم محكم لمهنة البيطرة .

وأكّد عماري، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالج قوجيل و حضرها وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل، أنّ تعديل القانون سيسمح بتطوير مهنة البيطرة في الجزائر.

والتي تلعب دورا هاما في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد من خلال مراقبة صحة المنتجات ذات الأصل الحيواني بما فيها الأسماك.