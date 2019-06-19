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عرض نص القانون المتعلق بالطب البيطري بمجلس الأمة

الوطني
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عرض نص القانون المتعلق بالطب البيطري بمجلس الأمة
بقلم شهرزاد مزياني

تم، اليوم الأربعاء، عرض نص القانون  المعدل لقانون 1988 المتعلق بنشاطات الطب البيطري  وحماية الصحة الحيوانية الذي يُنشئ “نظاما وطنيا للبياطرة”بمجلس الأمة.

وقد أشرف على عرض نص القانون وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري، والذي يهدف لتحسين الصحة الحيوانية من خلال تنظيم محكم لمهنة البيطرة .

وأكّد عماري، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالج قوجيل و حضرها وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل، أنّ تعديل القانون سيسمح  بتطوير مهنة البيطرة في الجزائر.
والتي تلعب دورا هاما في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد من خلال مراقبة صحة المنتجات ذات الأصل الحيواني بما فيها الأسماك.

و جاء تعديل قانون 1988 أساسا لإنشاء هيأة جديدة تسمى “النظام الوطني للبياطرة” – الذين يقارب عددهم 20.000 بيطري منهم 3000 موظف- تعمل على تمكين البياطرة من ممارسة مهنتهم على أكمل وجه.

و يهدف التعديل لجعل التشريع البيطري الجزائري، يتماشى مع المعايير الدولية، ويكفل تنظيما محكما لهذا النشاط، بدءا من شروط منح الرخصة لممارسة المهنة إلى ضمان احترام أخلاقيات المهنية.


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