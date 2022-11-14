عرض “هيليوبوليس” عبر منصات شاهد ونيتفليكس

قال، المخرج الجزائري جعفر قاسم، أن فيلم “هيليوبوليس” سيتم عرضه السنة القادمة عبر منصة “شاهد”. فيما توقع عرضه أيضا، عبر منصة نيتفليكس بالترجمة النصية.

كما أوضح جعفر قاسم، لقناة الجزائر الدوليةAL24news، أنه يسعى لإعطاء الفيلم بعدا دوليا. من خلال عرضه في جامعة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية. وتم اختياره في قائمة الأوسكار. كما لقي إقبالا كبيرا لدى عرضه في معهد العالم العربي بباريس.

وأضاف، جعفر قاسم، أن فيلم “هيليوبوليس” سيتم توزيع في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من قبل شركة توزيع الأفلام ” كلينيك”. ومقرها دبي بالإمارات العربية المتحدة. كما سيتم عرضه في قاعة ”عقيل” وهي أكبر قاعات العرض السينمائي بدبي.

و”هليوبوليس” فيلم دراما جزائري من إخراج جعفر قاسم 2020، وبطولة مراد أوجيت، وسهيلة معلم، وفضيل عسول، ونصر الدين جودي وعزيز بوكروني. وتم اختياره لتمثيل الجزائر لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 93.

ويروي الفيلم الذي يحمل اسم قرية بولاية قالمة ( شرق الجزائر) التي جرت فيها مجازر 8 ماي 1945. قصة مستوحاة من المظاهرات والمجازر المقترفة من طرف الاستعمار الفرنسي.

وتم بمناسبة 8 ماي عرض فيلم “هليوبوليس”، وهو عبارة عن فيلم دراما جزائري. وبطولة كل من مراد أوجيت، سهيلة معلم، فضيل عسول، نصر الدين جودي وعزيز بوكروني.

ويحاكي الفيلم الظروف التي عاشها الشعب الجزائري عشية مظاهرات 8 ماي 1945. والتي شكلت منعرجا هاما في مسيرة إسترجاع السيادة الوطنية.

كما تم اختياره لتمثيل الجزائر لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 93 سنة 2020.

واستقبلت الوزيرة في نهاية العرض مخرج الفيلم إضافة إلى بعض المشاركين في بطولته وشكرتهم على هذا العمل الإحترافي. مؤكدة دعمها الدائم والمستمر لمثل هذه الأعمال لِمَا لَهَا من دور في الحفاظ على الذاكرة الجماعية. وكذا مساهمتها في ترسيخ قيم المواطنة في نفوس الأجيال الماضية والحالية.