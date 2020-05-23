عرض ومناقشة قانون المالية التكميلي الثلاثاء المقبل والتصويت 31ماي

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسات عامة، ابتداءً من يوم الثلاثاء 26 ماي، إلى الأحد 31 ماي 2020، لمناقشة والتصويت على قانون المالية التكميلي لسنة 2020 .

وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، تخصص جلسة مساء الثلاثاء في الساعة الثانية والنصف 14.30 زوالا لتقديم المشروع من قبل ممثل الحكومة، وتقديم تقرير لجنة المالية والميزانية عن مشروع القانون، ثم الاستماع إلى تدخلات النواب في المناقشة العامة.

ويخصص يوم الأربعاء 27 ماي ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، لمواصلة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية التكميلي، ورد ممثل الحكومة على انشغالات النواب.

وسيتم خلال جلسة الأحد 31 ماي ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نائب جديد، والتصويت على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020.