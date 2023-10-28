عرض 14 براءة اختراع و 14 مشروع مؤسسة ناشئة بجامعة الجزائر 1

تمكنت جامعة الجزائر1 “بن يوسف بن خدة” من عرض 14 براءة اختراع وعدة مشاريع أخرى. تم تبني عدد منها من قِبل مؤسسات اقتصادية. وهو ما يُمثل خطوة جديدة في مسار جعل الجامعة شريكاً في التنمية، حسب ما أوضحه مدير الجامعة. فارس مختاري.

وكشف مختاري في تصريح لـ “وأج”، أن جامعة الجزائر1 “تمكنت من عرض 14 براءة اختراع. في مختلف المجالات و14 مشروع مؤسسة ناشئة.

إضافة الى 24 مؤسسة صغيرة، خلال السنة الجارية. من بينها 9 براءات اختراع وعدد من المشاريع الخاصة تم عرضها خلال يوم دراسي. نظم مؤخرا وعرفت تبني بعض المؤسسات لعدد منها”.

كما أضاف مختاري، أن “الجهود منصبة على تشجيع الأساتذة والطلبة على طرح مواضيع للدكتوراه .والماستر ذات الصلة بالجانب الاجتماعي والاقتصادي وتشجيع كل ما له علاقة بتنمية روح الإبداع والمقاولاتية .لدى الطالب وتنمية قدراته واستعداداته ودعمه في مشاريعه الخاصة”.

وبُغية دعم ذلك، تم إنشاء مكتب للربط بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية، ينشط من خلال تنظيم أيام دراسية. يتم خلالها عرض المشاريع الابتكارية للطلبة وإقناع الطرف الاقتصادي. بأهميتها ونوعية الحلول التي تقدمها.

كما تعمل الجامعة – حسب نفس المسؤول-، على توسيع إيداع براءات الاختراع، من خلال حاضنة الأعمال الجامعية .التي تحتضن مشاريع الطلبة وتحاول تكثيف دورات التكوين لحاملي المشاريع. ليتم بعدها إخضاعها إلى لجان مختصة من أجل تفعيل الحركية البحثية وتقديم حلول علمية بشأنها.