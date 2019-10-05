عرعار يترشح لرئاسيات 12 ديسمبر

أعلن رئيس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل، عبد الرحمان عرعار، عن نيته الترشح للرئاسيات المقررة في 12 ديسمبر 2019.

وقال المنسق الوطني للمنتدى المدني للتغيير ، إن تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها هو الحل للخروج من الأزمة.

وأضاف عرعار أنه يجب إبعاد الجمعيات المنضوية تحت لواء منتدى التغيير، بعيدا عن المشهد السياسي.

وأشار المتحدث إلى أنه سيبقى وفيا للشعب ولمطالبه، مردفا أن من بين الإصلاحات المقترحة في برنامجه، هي رفع منحة العملة الصعبة المتاحة للراغبين في السفر للخارج والمقدرة حاليا بـ100 دولار.