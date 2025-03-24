عرقاب:الجزائر مستعدة لتزويد السوق الإثيوبية بالأسمدة

تحادث وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الاثنين بأديس أبابا، مع وزير التجارة والاندماج الإقليمي الإثيوبي، اكاساهون غوفي.

تناول اللقاء فرص تعزيز علاقات التعاون التجاري بين الجزائر وإثيوبيا، ولاسيما في مجال الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، حيث قدم الوزير لمحة حول القطاع ولاسيما مجال البحث استكشاف استغلال ونقل المحروقات والبتروكيمياء وكذا المنتجات النفطية التكوين والتدريب.

بالإضافة الى مجالات إنتاح ونقل وتوزيع الكهرباء. والموارد المنجمية وتحويلها. وخاصة في مجال الأسمدة، حيث أكد محمد عرقاب أن الجزائر مستعدة لتزويد السوق الإثيوبية بالأسمدة، خاصة اليوريا 46%. التي تشكل جزءًا كبيرًا من احتياجات إثيوبيا الزراعية، والتي تبلغ حوالي 2 مليون طن سنويًا.

كما أكد الوزير أن الجزائر قطعت أشواطًا كبيرة في مسار الاندماج الاقتصادي الإفريقي، حيث تواصل العمل على تنويع شبكات النقل والتجارة. من خلال مشاريع كبرى مثل طريق تندوف - الزويرات، وتوسيع التبادلات التجارية عبر مناطق التبادل الحر، وافتتاح بنوك تجارية جزائرية في إفريقيا.

كما قام وزير الدولة، وزبر الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بأديس بزيارة مسير المنظومة الكهربائية بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا.

تم بهذه المناسبة تقديم عرض مفصل حول انتاج، نقل وتوزيع الكهرباء في اثيوبيا والتي بلغت به نسبة التغطية 54 % والذي يعتمد انتاجه من الطاقة الكهرومائية والحرارية والريحية والشمسية الكهروضوئية. والتي تهدف، بالمزيد من الاستثمار والاستعانة بالخبرة الجزائرية، بلوغ 100 % من نسبة التغطية.

الخبرة الجزائرية لإنتاج وتوزيع وتحويل الكهرباء في إثيوبيا

كما قام وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مسير المنظومة الكهربائية بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا.

تم بهذه المناسبة تقديم عرض مفصل حول انتاج، نقل وتوزيع الكهرباء في اثيوبيا والتي بلغت به نسبة التغطية 54 % والذي يعتمد انتاجه من الطاقة الكهرومائية والحرارية والريحية والشمسية الكهروضوئية. والتي تهدف، بالمزيد من الاستثمار والاستعانة بالخبرة الجزائرية، بلوغ 100 % من نسبة التغطية.