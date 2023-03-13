عرقاب:ربط 57 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن القطاع يلعب دورا هاما في التنمية المحلية. من خلال مساهمته في توفير الطاقة اللازمة للساكنة وللنشاطات الإقتصادية التي تعد كمحرك للتنمية. وخلق مناصب عمل وقيمة مضافة للإقتصاد الوطني.

وأشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بمقر الوزارة على افتتاح أشغال ندوة إطارات مجمع سونلغاز. بحضور إطارات من الوزارة، والرئيس المدير العام لسونلغاز، ورئيسة لجنة ضبط الكهرباء والغاز. بالإضافة كذلك إلى رئيس سلطة ضبط المحروقات، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. والأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية.

وأضاف الوزير بأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وضع تلبية حاجيات البلاد من الطاقة في صميم أولويات برنامجه. وأن القطاع يرافق جميع البرامج التنموية الوطنية والمحلية. وقد بادر القطاع من خلال مؤسساته في تنفيذ برنامج الدولة، المتعلق بضرورة بعث ديناميكية جديدة للإقتصاد الوطني من أجل ضمان تنمية شاملة. والذي يتمحور حول ربط المناطق المعزولة، والمستثمرات الفلاحية وكذا المناطق الصناعية ومناطق نشاطات بالكهرباء والغاز.

وبخصوص ربط المناطق المعزولة بالكهرباء والغاز، أكد عرقاب بأنه قد تم منذ سنة 2020، ربط 2805 مشروع ربط بالكهرباء و2577 ربط بالغاز، وقد سمحت هذه المشاريع بربط 71 682 منزل بالكهرباء. بالإضافة كذلك إلى و256 924 منزل بالغاز الطبيعي. أما فيما يتعلق بربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية والتي شملت 57 ألف مستثمرة عبر التراب الوطني، وأما فيما يخص ربط المستثمرين الصناعيين فقد حققت نتائج معتبرة في هذا المجال.

كما أشار عرقاب، إلى الدور الرئيسي لسونلغاز لمساندة قطاع الطاقة لتحديد أفضل نموذج للإستهلاك يضمن إنتقالا طاقويا تدريجي وناجح. فهي الشركة المؤهلة لتنفيذ البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة. والذي يتمثل في انتاج 15 ألف ميغاوات من الطاقة المتجددة، نظرا لتوفرها على كل المؤهلات من الخبرة والمعرفة والمهارات اللازمة للنجاح.

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