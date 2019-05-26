عرقاب:”مشاريع الطاقة تتواصل بشكل عادي ولم نسجل أي وقف للالتزامات من طرف الشركاء”

أكّد وزير الطاقة محمد عرقاب، أنّ المشاريع الجارية في مجال الطاقة تتواصل بشكل عادي، وأنه لم يتم تسجيل أي وقف للالتزامات من طرف شركاء الجزائر.

وأوضح محمد عرقاب، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد، أن “المشاريع الجارية يجري تنفيذها بشكل عادي حسب المخططات التي تم اعدادها مسبقا” .

و قال: “لا نتجاهل وجود نوع من التخوف لدى المستثمرين بالجزائر بفعل الوضعية السياسية لكننا بالرغم من هذاي نطمئن الجميع بان الأرقام حول الاستثمارات في قطاع المحروقات خلال العشرية الأخيرة تتكلم عن نفسها مع متوسط سنوي يفوق 12 مليار دولار”.

وبخصوص الافاق ينتظر للفترة (2019-2023) تم تسجيل- يقول الوزير -استثمار “يفوق 58 مليار دولار في افاق 2023 من أجل تطوير نشاط المحروقات”.

و فيما يتعلق بالمفاوضات التي شرع فيها مع الأمريكي “أكسون موبيلي”، أكد عرقاب، أن المجمع عبر فعلا عن رغبته في الاستثمار في الجزائر في مجال الاستكشاف النفطي.

كاشفا أن هذا المجمع “ليس الوحيد الذي يرغب في هذاي فإمكانيات الأحواض الجزائرية جد هامة”.

وذكر الوزير، أن المجال المنجمي الجزائري مستغل بنسبة 50 بالمئة، وأنه يحتوي على متاحات هائلة من المحروقات سواء التقليدية أو غير

التقليدية.

وتضع التقديرات الأولية الجزائر في الرتبة الثالثة عالميا فيما يخص

وذلك الاحتياطيات غير التقليدية مع احتياطي للغاز الصخري قدره 20.000 مليار متر مكعب.

ويقدر عدد الشركاء الذين ينشطون في الجزائر في مجالات البحث والاستكشاف في المحروقات 26 مؤسسة من 18 بلدا حسب الوزير

أضاف الوزير، أن عدد الاكتشافات المحققة في “الاونشور” من طرف سوناطراك لوحدها و بالشراكة مع أجانبي تقدر ب30 اكتشافا/سنة كمتوسط.

وفي مجال ال”أوفشور” (الاستكشاف البحري ذكر بأنه شرع مؤخرا في أشغال البحث في شرق و غرب البلاد من طرف سوناطراك بالشراكة مع الايطالي إيني والفرنسي توتال.