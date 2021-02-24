عرقاب.. آثار كورونا على أسواق النفظ رفعت من هشاشة الجزائر فيما يخص العملة الصعبة

قال وزير الطاقة والمناجم، إن الجزائر عرفت تقليصا بالمداخيل إلى الثلث تقريبا، بسبب ما آثار كورونا على أسواق النفط.

وأعاق –يضيف الوزير-، قدرته على التحرك ورفع من هشاشته في ما يخص وفرة العملة الصعبة وأخر تنفيذ سياسة الإنعاش.

ولرفع هذه التحديات، وأكد عرقاب، أن رفع التحديات يمكن، في البرنامج الذي أعده قطاع الطاقة والمناجم.

وأضاف المسؤول، أن البرنامج يطمح لتسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع رصد كل الموارد من أجل بروز قطاعات نشاط جديدة.

وأشاد عرقاب بالدور الهام الذي لا يزال يلعبه قطاع الطاقة والمناجم في استراتيجية الانعاش.

مشيرا للعناية الخاصة التي يحظى بها بغية تعزيز وإنعاش قدراته لأجل ترقية إنتاج الطاقة،التي يحتاجها البلد مع اللجوء للطاقات المتجددة.

وتابع وزير الطاقة والمناجم بهذا السياق قائلا “يجب أن يكون استكمال الاطار القانوني للاستثمار في قطاعي المحروقات والطاقات المتجددة، أولوية”.

وطمأن الوزير أن الطاقة ستكون عاملا لدفع الإنعاش والديناميكية الاقتصادية على المستوى المحلي والوطني.

مضيفا ” مع اعطاء الأولوية لربط مناطق الظل والمستثمرات الفلاحية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصغرة ومناطق النشاطات بالطاقة”.