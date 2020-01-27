عرقاب: أثر فيروس كورونا على سوق النفط ضعيف

أكد وزير الطاقة ورئيس ندوة منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبيب”، محمد عرقاب، أن المنظمة تتابع عن كثب تطورات أسواق النفط تزامنا مع تطورات وباء فيروس كورونا.

وحسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة، أشار الوزير إلى أن التقارير الأولى تبين لحد الساعة أن هذا الوباء يعتبر أقل خطورة من مرض المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة “سراس” الذي ظهر في 2003.

وتطرق عرقاب إلى بيان المنظمة العالمية للصحة الصادر يوم 23 جانفي 2020، والذي تعتبر من خلاله أن الوباء لا يشكل حالة طوارئ عالمية.

وأكد عرقاب أن أثر الفيروس، على آفاق الطلب العالمي على النفط، يبقى ضعيفا.

كما أبرز الوزير الجهود التي تبذلها جمهورية الصين الشعبية، من أجل احتواء إنتشار هذا المرض.

و أضاف محمد عرقاب، أن الجزائر مستعدة لأخذ كل الاجراءات اللازمة بغية ضمان استقرار سوق النفط، وهذا بالتعاون مع الدول الأعضاء في اللأوبيب، والدول غير الأعضاء الموقعة على إعلان التعاون.