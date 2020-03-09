عرقاب: أطمئن الشعب الجزائري أنه سيتم إحتواء الأزمة

طمأن وزير الطاقة، محمد عرقاب، الشعب الجزائري بخصوص تهاوي أسعار النفط إلى ما دون الـ35 دولار للبرميل.

وقال عرقاب، اليوم الإثنين في تصريح للنهار، “أطمئن الشعب الجزائري بإنه سيتم احتواء الأزمة”.

وأشار عرقاب أن “الوزارة ستعمل ليل نهار من أجل تجاوز هذه الأزمة التي حلت بأسعار النفط، التي تأثرت وبشكل كبير من انتشار فيروس كورونا”.

وأشار عرقاب في السياق ذاته أن “تواجد منظمة أوبك يزيد بأكثر من 20 دولار في سعر برميل النفط”، وأوضح في ذات السياق “منظمة أوبك مهمة جدا خاصة في هذا الوقت الحرج”.

وأكد عرقاب أن “الأزمة الحالية تعتبر فرصة للقطاعات الأخرى لإبراز نشاطاتها في مختلف المجالات”.