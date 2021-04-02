عرقاب: أوبك تقرر رفع إنتاجها تدريجيا إبتداء من ماي المقبل

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن مجموعة “أوبك+” قررت رفع مستوى إنتاجها بشكل تدريجي بداية من ماي المقبل.

وجاء تصريح الوزير عقب الإجتماع الوزاري الـ 15 لدول “أوبك-خارج أوبك“، الذي جرى بواسطة تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وأضاف الوزير، أن المشاركين إتفقوا على تعديل تدريجي لمستوى الإنتاج خلال أشهر ماي، جوان وجويلية.

وأوضح الوزير، أنه سيتم رفع الإنتاج بكمية لا تتعدى 500 ألف برميل يوميا في الشهر.

كما سيتم تقليص حجم الخفض إلى6.5 مليون برميل يوميا في ماي ثم 6.2 مليون برميل يوميا في جوان، و5.7 مليون برميل يوميا في جويلية.

وتأتي هذه القرارات على أساس مخرجات الإجتماع الـ 28 للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة إتفاق الخفض الإنتاجي.

واعتبر عرقاب، أن الإجتماع الـ28 للجنة شهد نقاشات مثمرة، تم الوقوف خلالها على مستوى تقدم عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا.

كما اتفق المشاركون في الاجتماع الوزاري على مواصلة المشاورات واللقاءات لدراسة آفاق تطور سوق النفط على المدى القصير.

وأكد عرقاب، أن كافة البلدان المشاركة في الإجتماع أجمعت على ضرورة متابعة جهود تخفيض إنتاج النفط إلى غاية التوصل إلى تحقيق الاستقرار في السوق وخفض فائض المخزونات النفطية العالمية.

وفيما يتعلق بالحصة الإنتاجية المحددة للجزائر، أوضح عرقاب، أن التعديل سيسمح بزيادة طفيفة في الانتاج الجزائري تقدر بـ 11 ألف برميل يوميا شهري ماي وجوان و14 الف برميل يوميا في جويلية.