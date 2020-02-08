عرقاب: أوبك+ توصي بتمديد إتفاق خفض الإنتاج إلى غاية نهاية 2020

قال وزير الطاقة، ورئيس مؤتمر الدول المصدرة للأوبك، محمد عرقاب، اليوم السبت، أن اللجنة التقنية لأوبك+ قد أوصت بتمديد الإتفاق الحالي لخفض الإنتاج إلى غاية نهاية 2020.

وأكد عرقاب، في بيان لوزارة الطاقة، “أن وباء كورونا أثر سلبا على الطلب على النفط والأسواق البترولية”.

وأضاف “أثر وباء كورونا سلبا على النشاطات الإقتصادية وخاصة قطاعات النقل والسياحة والصناعة في الصين بصفة خاصة وشيئا فشيئا في المنطقة الأسيوية وتدريجيا في العالم”.

وقال “مما أثر سلبا على الطلب البترولي وأسواق النفط”.

كما أوضح عرقاب أن “اللجنة التقنية المشتركة للأوبك وغير الأوبك قد اوصت إثر اجتماعها الذي دام 3 أيام بفيينا بتمديد الإتفاق الحالي لتخفيض الإنتاج غلى غاية نهاية السنة”.

كما “أوصت كذلك بخفيض الإنتاج إلى غاية نهاية الثلاثي الثاني من هذا العام”.

وأشار “ستواصل المشاورات مع الدول الأعضاء في الأوبك وغير الأوبك بغية البحث عن حلول تحظى بالإجماع وهذا على اساس اقتراح اللجنة التقنية من أجل التمكن السريع من إعادة الإستقرار للسوق ومواجهة الازمة الحالية”.

وعبر عرقاب عن تفاؤله قائلا “الوضعية واضحة وتستلزم أعمال تصحيحية لمصلحة الجميع”.