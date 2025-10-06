عرقاب: إبرام 5 تراخيص استكشاف مع شركات دولية كبرى

قال وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، إنّ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT) في شهر جوان 2025 أطلقت جولة عروض الاستثمار “2024 Algeria Bid Round”.

وعرفت الجولة إقبالاً كبيراً من المستثمرين العالميين، توّج بإبرام خمسة تراخيص استكشاف من أصل ستة، مع شركات دولية كبرى. على غرار “Qatar Energy”، و“Eni”، و“Sinopec”، و“TotalEnergies”، باستثمارات تناهز المليار دولار.

وأكد عرقاب خلال افتتاح فعاليات الطبعة الـ 13 لمعرض ومؤتمر إفريقيا والبحر المتوسط للطاقة والهيدروجين “ناباك 2025” بوهران أن الجزائر تواصل العمل على تثمين واستغلال جميع مواردها من المحروقات بطريقة مسؤولة ومستدامة. بما يعزز مكانتها كمورد موثوق للطاقة، ويساهم في التنمية الشاملة للبلاد.

كما أشار وزير الدولة، إلى أن الجزائر أرض الفرص ومستعدة للمستقبل.. مواردنا هائلة وأبوابنا مفتوحة للاستثمار والابتكار.

و اضاف عرقاب أن السياسة الرشيدة التي تنتهجها الحكومة، ساهمت وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، في رسم رؤية واضحة لتطوير. وتحديث قطاع المحروقات عبر الاستثمار المكثف في البنية التحتية للنفط والغاز، بغاية رفع القدرات الإنتاجية والتخزينية، وزيادة الاكتشافات. وتوسيع قاعدة الاحتياطيات، بما يتيح للجزائر التعامل بمرونة وفعالية مع التحولات العالمية في أسواق الطاقة.

كما أوضح عرقاب، أن من أجل تثمين الإمكانيات الوطنية بشكل أمثل أعيدت هيكلة الإطار القانوني للمحروقات. عبر قانون جديد أكثر جاذبية وتحفيزا للاستثمار في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج. بما في ذلك في المناطق البحرية. مع اعتماد التكنولوجيات الحديثة كالاستخلاص المعزز لرفع معدلات الاسترداد. وتحقيق استغلال أمثل لجميع مواردنا من المحروقات.