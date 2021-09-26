عرقاب: إحصاء 32 مادة منجمية غير مستغلة بالجزائر

كشف وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، عن إحصاء 32 مادة منجمية غير مستغلة بالجزائر. مؤكدا على أهمية تكثيف الإستثمار في القطاع المنجمي.

وقال الوزير عرقاب، لدى مشاركته في ورشة حول “بحث طرق و وسائل إعادة إنعاش الاستثمار وخلق الثروة وفرص العمل المستدامة”. نظمت في إطار إجتماع الحكومة مع الولاة، أنه يتوجب وضع مشاريع هيكلية في كل ولاية من ولايات الوطن. والتوجه نحو مرحلة الإستغلال الطاقوي في آجال قصيرة في ظل الإمكانيات التي تتوفر عليها البلاد.

وكشف الوزير عن توجيه دعوة للمستثمرين، خلال الأيام الـ15 القادمة، لعرض الإمكانيات المنجمية لاسيما بالنسبة للمعادن الموجودة. مؤكدا أن القطاع يسعى لجلب إستثمارات الخواص في القطاع المنجمي.

كما دعا الوزير الولاة في جميع الولايات إلى ضرورة دعم المستثمرين في استخراج الثروة المنجمية. معتبرا أن تدخل نحو 15 قطاع للبث في ملفات الإستثمار يؤدي إلى نفور المستثمر بسبب كثرة وثقل الإجراءات الإدارية.